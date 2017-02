Echo-Klassik-Preisträger Yury Revich spielt beim Orchesterkonzert

Monschau. Das diesjährige Orchesterkonzert steht am Sonntag, 5. März, ab 17 Uhr in der Aukirche Monschau ganz im Zeichen der musikalischen Melancholie.

Eintrittskarten im Vorverkauf Tickets können bei folgenden VVK-Stellen erworben werden: Monschau Touristinformation (Stadtstr.aße 16), Monschauer Wochenspiegel (Hans-Georg-Weiss-Straße 7), Buchhandlung Lesezeichen in Roetgen (Hauptstraße 45), Ticketshop Aachener Zeitung / Bürobedarf Kogel, Simmerath (Hauptstraße 17).

Der russische Geigenvirtuose und diesjährige Echo-Klassik-Preisträger Yury Revich stellt zusammen mit der russischen Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der musikalischen Leitung von Juri Gilbo seine neue, preisgekrönte Aufnahme der Vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi vor. Als zweite Solistin des Abends wird die chinesische Pianistin Xin Wang das erste Klavierkonzert von Fréderic Chopin vortragen.

Als „Echo-Klassik“-Newcomer des Jahres und „Young Artist of the Year“ 2015 erobert nun Yury Revich als einer der ausdrucksstärksten russischen Violinisten seiner Generation die internationalen Konzertbühnen der Welt. Seine Auftritte in der Carnegie Hall, im Wiener Musikverein, der Tschaikowski-Halle in Moskau, der Berliner Philharmonie und im Pariser Théâtre des Bouffes du Nord waren eine Sensation und wurden von der internationalen Fachpresse gefeiert.

Revich ist ein regelmäßiger Gast bei internationalen Musikfestivals wie unter anderem Verbier Festival, Sommets Musicaux de Gstaad, Vladimir Spivakovs Festival und trat auf zahlreichen Tourneen mit internationalen Klangkörpern auf wie der Nordwestdeutschen Philharmonie, dem Russian National Symphony Orchestra, der Philharmonie Bukarest oder dem Morocco Royal Symphony Orchestra.

Auch die zweite Solistin des Abends zählt seit Jahren zur festen Größe der internationalen Konzertbühnen. Xin Wang geht einer regen internationalen Konzerttätigkeit sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin nach und gastiert in den wichtigsten Konzertsälen Europas und Asiens wie unter anderem in der Berliner Philharmonie, in der Qintai Concert Hall Wuhan, in der Concert Hall Xiamen, im Henan Art Center Zhengzhou oder im Grand Theatre Hohhot. Darüber hinaus ist Xin Wang künstlerische Leiterin des internationalen Festivals Klaviersommer Geilenkirchen sowie Juryvorsitzende des internationalen Klavierwettbewerbs Euregio Piano Award.

Die Russische Kammerphilharmonie St. Petersburg unter der musikalischen Leitung von Juri Gilbo wurde 1990 von Absolventen des St. Petersburger Rimsky-Korsakoff-Staatskonservatoriums gegründet. Aufgrund seiner vielbeachteten Virtuosität und kultivierten Klangkultur arbeitet das Orchester regelmäßig mit internationalen Stars wie Mstislav Rostropovich, Edita Gruberova, Dmitri Hvorostovsky, David Garrett, Mikis Theodorakis, Igor Oistrach, Nigel Kennedy oder Mischa Maisky zusammen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 5. März, um 17 Uhr in der Aukirche Monschau (Eingang Austraße).

Die Ticketpreise betragen: 20 Euro/15 Euro (Vorverkauf 13 Euro/8 Euro zzgl. VVK-Gebühren), Schüler bis 18 Jahre haben zu allen Konzerten freien Eintritt.