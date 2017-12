Eifel - E-Junioren des TuS Schmidt sind Wintermeister im Kreis Düren

Eifel.

Die E-Junioren des Turn- und Sportvereins Schmidt sind derzeit gut in Form: Sie wurden Wintermeister im Sportkreis Düren. Der Jubel war am Freitag nach dem letzten Spiel dieses Jahres groß, sämtliche 24 Punkte wurden geholt. Wenn auch in der offiziellen Wertung die Tore nicht gezählt werden, so haben die Jungs doch mitgezählt und kamen auf das vielsagende Torverhältnis von 106:11.