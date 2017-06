E-Bike in Konzen aus Garage gestohlen Letzte Aktualisierung: 1. Juni 2017, 15:11 Uhr

Konzen. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Im Krähwinkel in Konzen in eine Garage eingedrungen und haben ein E-Mountainbike gestohlen, das dort angekettet war.