Simmerath.

Während Houria sich nicht so recht traut zuzupacken, greift ihr Mitschüler Jakob beherzt ein. „Lass mich mal!“, sagt er und beginnt, mit ausgestrecktem Arm und flacher Hand den Brustkorb der auf dem Boden liegenden Person rhythmisch herunterzudrücken. In diesem Fall ist es nur eine Puppe, der der junge Mann hilft. Falls er aber irgendwann einmal in eine echte Notsituation gerät, ist er darauf gut vorbereitet.