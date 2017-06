Lammersdorf.

Das dreitägige Schützenfest an Pfingsten bescherte der St.-Johannes-Schützenbruderschaft am Ende drei neue Majestäten, die sich bei der Pflicht, den Schießwettbewerben, erfolgreich durchsetzen konnten. Die Kür, also die Proklamation, wird jedoch erst bei der Dorfkirmes Anfang Juli vorgenommen.