Lammersdorf - Doppeltes Schützenfest in Lammersdorf

Lammersdorf. Die St.-Johannes-Schützenbruderschaft Lammersdorf ist in diesem Jahr Ausrichter des 41. Gemeindeschützenfestes.

Dieses Fest wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem Schützenfest der Bruderschaft veranstaltet. Gefeiert wird von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, im Katholischen Pfarrheim gegenüber der Kirche.

In diesem Jahr beginnen die Feierlichkeiten zum Schützenfest bereits am Freitag. Um 17.45 Uhr erfolgt das Antreten der Schützenbruderschaft am Pfarrheim zum Abholen der amtierenden Majestäten König Dietmar Heeren und Jungschützenprinzessin Anke Braun. Gegen 20.30 Uhr werden auf der Festwiese hinter dem Pfarrheim die neuen Majestäten Schülerprinz, Jungschützenprinz und Schützenkönig ermittelt.

Von Freitag bis Sonntag

Am Samstag folgen dann die Ermittlungen der neuen Gemeindemajestäten; Beginn ist um 16 Uhr, ebenfalls auf der Festwiese. Weiter geht es um 18.45 Uhr mit der Heiligen Messe, die durch den Chor „Cantastic“ mitgestaltet wird. Um 20 Uhr beginnt der Schützenball im Katholischen Pfarrheim, wo anschließend gegen 21 Uhr die neuen Gemeindemajestäten verkündet werden und die Standartenübergabe erfolgt. Musikalisch wird das Ganze durch die Band „Locker vom Hocker“ begleitet.

Am Sonntag beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen im Pfarrheim. Um 13 Uhr werden die auswärtigen Vereine empfangen und begrüßt, bevor sich gegen 14.30 Uhr der Festzug in Bewegung setzt. Die Aufstellung erfolgt in der Krämerstaße. Gegen 16.30 Uhr ist Siegerehrung aus der Schießwoche.

Die Ortsbevölkerung ist zu allen Veranstaltungen eingeladen. Der Eintritt ist am ganzen Wochenende frei. Kuchenspenden werden noch gerne entgegengenommen – bitte bei Elisabeth Drescher melden unter Telefon 02473/ 1576; die Kuchenspenden können ab 13 Uhr im Pfarrheim abgeben werden.

Für das leibliche Wohl ist durch den bekannten Imbiss „Geheimtip“ gesorgt. Die Ortsbevölkerung wird gebeten, die Häuser mit Fahnenschmuck zu versehen. Schirmherr der Veranstaltung ist Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns.