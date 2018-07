Roetgen - Doppelhaushälfte in Flammen: Hoher Schaden

Roetgen. Bei einem Feuer im Dachstuhl einer Doppelhaushälfte in Roetgen ist am Dienstagabend hoher Schaden entstanden. Die Roetgener Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.

Um 18.33 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Der Löschzug Roetgen und die Löschgruppe Rott rückten an. Schon von weitem war der Rauch aus dem brennenden Dachgeschoss des Gebäudes in der Kirschfinkgasse zu sehen. Die Bewohner hatten sich unverletzt ins Freie retten können, sie wurden durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes betreut.

Die Feuerwehrleute drangen in mehreren Trupps mit Atemschutzmasken in das Gebäude ein, andere bekämpften die Flammen von der Vorder- und Rückseite des Gebäudes her. Da sich das Feuer über die Dämmung, die Zwischenwände und eine Zwischendecke ausbreitete, brachen die Wehrleute das Dach auf.

Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz nach letzten Nachlöscharbeiten beendet werden. Die Feuerwehr Roetgen war mit neun Fahrzeugen und rund 50 Wehrleuten im Einsatz. Vor Ort waren auch Beamte der Polizei, des Ordnungsamtes und der Städteregion.