Schmidt - Don Kosaken singen in St. Hubertus Schmidt

Schmidt. Im Rahmen ihrer Europatournee 2017/18 gastieren die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken am Donnerstag, 1. März, 19 Uhr in der St. Hubertus Kirche in Schmidt. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Im Übrigen richtet sich das sakrale Programm nach der jeweiligen Jahreszeit.

Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre – singend beten und betend singen, Chorgesang und Soli in stetem Wechsel, Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre – zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat.

Auch im neuen Konzertprogramm „Aus den Tiefen der russischen Seele“ fehlen nicht die beliebten Titel wie „Abendglocken“, „Stenka Rasin“, „Suliko“ und „Marusja“.

Karten im Vorverkauf für 19 Euro sind erhältlich: in Schmidt im Katholischen Pfarrbüro, Heimbacher Str. 2, Telefon 02474/409; Frischemarkt Zumbrägel, Heimbacher Straße 32. In Nideggen: Bücher an der Burg, Markt 4, Telefon 02427/902096. In Simmerath: Bürobedarf Kogel, Hauptstraße 17, Telefon 02473/7151. In Düren: Agentur Schiffer, Super Sonntag, Kaiserplatz 12-14. In Eschweiler: Mayersche Buchhandlung, Marienstraße2, Telefon 02403/7829110. Reservix: www.reservix.de, Telefon 01806/700733 (pro Anruf aus dem deutschen Festnetz 0,20 Euro, mobil 0,60 Euro).

An der Abendkasse kosten die Karten 22 Euro. Einlass ist ab 18 Uhr.