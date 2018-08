Vogelsang - „Docfest on Tour“ macht Station in der Eifel

Vogelsang. Am Samstag, 1. September, ist Vogelsang Schauplatz des euregionalen Filmfestivals „Docfest on Tour“. Neben dem Hauptfilm „Wildes Herz“ erwartet die Gäste ein breites Rahmenprogramm. Pate der Veranstaltung ist der prominente Wahl-Eifeler Stephan Brings. Das Programm startet um 15 Uhr. Der Hauptfilm läuft um 20 Uhr und das Festival endet gegen 23 Uhr mit der Aachener Band „Trademark.

„Docfest on Tour“ zeigt außergewöhnliche Filme an außergewöhnlichen Orten. Kein Wunder also, dass dem Filmemacher und Organisator des Docfests, Michael Chauvistré, Vogelsang in den Sinn kam: „Passender kann eine Location kaum sein. Auf der einen Seite die Geschichte, dann diese unbeschreiblich schöne Natur und schließlich der ‚Internationale Platz‘ (IP) heute, an dem Menschen von überall zusammenkommen.“ Nicht zuletzt passe der Hauptfilm „Wildes Herz“ hervorragend an den Ort.

Das Programm startet um 15 Uhr (bis 18 Uhr) mit historischem Filmmaterial der NS-Dokumentation Vogelsang. Dieses wird nicht irgendwo auf dem Gelände gezeigt, sondern an genau den historischen Orten, wo es entstanden ist: namentlich in der „Burgschänke“ und in dem ehemaligen Vorlesungssaal am Turm. Die Kurzfilme werden jede halbe Stunde gezeigt, so dass je nach Nachfrage mit kurzen Wartezeiten zu rechnen ist.

Um 15.15 Uhr, 16.15 Uhr und 17.15 Uhr können Kino-Interessierte an Führungen des Vereins der „Film- und Kinofreunde Vogelsang“ durch das Kulturkino teilnehmen. Neben dem beeindruckenden Saal und der antiken Technik erwarten Amateuraufnahmen aus Monschau aus den 1950er Jahren die Gäste.

Zusätzlich läuft im Rotkreuz-Museum von 16 Uhr bis 17.30 Uhr zu jeder halben Stunde der Film „Um zu leben“ von Chauvistré und seiner Kollegin Miriam Pucitta, ein Werkstattfilm mit jugendlichen Geflüchteten.

Das Abendprogramm im Kulturkino beginnt um 18.30 Uhr mit einem vom Kreis Euskirchen unterstützten, speziell für das Festival produzierten Film über das „International Peace-Camp“ des Deutschen Roten Kreuzes, das vom 11. bis 26. August in der Rotkreuz-Akademie Vogelsang stattfindet. Chauvistré begleitet die Jugendlichen aus 17 Nationen und vier Kontinenten hierbei mit einem Filmworkshop. Die Ergebnisse, die die spannenden Erfahrungen der Teilnehmenden in Vogelsang IP und bei Ausflügen in die Region zeigen, werden erstmalig an diesem Abend vorgeführt.

„Wildes Herz“

Der Hauptfilm des Tages, „Wildes Herz“, wird im beeindruckenden Kinosaal in Vogelsang gezeigt. Die Dokumentation von Charly Hübner und Sebastian Schultz aus dem Jahre 2017 geht über den Frontmann Monchi der Band „Feine Sahne Fischfilet“ sowie seine Positionierung zum Rechtsruck im Osten. Während Monchi beobachtete, wie immer mehr seiner Freunde ihre Heimat verließen, beschloss er, zu bleiben und unermüdlich Stellung zu beziehen: gegen Rassismus, Diskriminierung und Sexismus.

Stefan Wunsch, wissenschaftlicher Leiter der Akademie Vogelsang IP: „Genau das verbindet uns mit dem Film. In Vogelsang wurde ja zur NS-Zeit ebendies gelehrt, wogegen sich Monchi so klar positioniert. Auch wir stehen für gelebte Demokratie und eine klare Positionierung gegen Diskriminierung, rassistische Parolen und Menschenverachtung.“

Stephan Brings, Bassist der kölschen Rockband „Brings“ steht Pate für die gesamte Veranstaltung und stellt in einer Videobotschaft in Bezug auf Monchi fest: „In Köln eine antifaschistische Haltung zu zeigen, ist das Eine, dies in Mecklenburg-Vorpommern zu tun, ist etwas völlig anderes. Hut ab!“ Als Mitglied der Kölschen Rockband Brings, die sich selbst unentwegt gegen rechte Tendenzen stellt, sei die Patenschaft für ihn Ehrensache. Die Videobotschaft wird im Besucherzentrum des Forums gezeigt.

Wer den Abend Revue passieren und locker ausklingen lassen möchte, kann das bei der kleinen Aftershow-Party tun. Für die musikalische Untermalung sorgt die Aachener Band „Trademark“ mit Highlights aus der Jazzrock-Historie und Funk-Leckerbissen aus den 1980ern bis heute.

Aftershow-Party

Das Nachmittagsprogramm ist kostenfrei, der Hauptfilm kostet 6 Euro. Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende aus dem Kreis Euskirchen erhalten kostenfreien Eintritt zum Hauptfilm.

Tickets sind im Besucherzentrum in Vogelsang IP, im Klenkes-Ticket-shop im Kapuziner-Karee in Aachen sowie am Veranstaltungstag ab 15 Uhr im Kulturkino erhältlich. Für den Besucherparkplatz sind 4 Euro Parkgebühr einzuplanen.