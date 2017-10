Die Karriere des Dokumentar- und Kurzfilmers begann in den 1980er Jahren

Michael Chauvistré wurde 1960 in Aachen geboren und ist Autor einer Vielzahl von Dokumentar- und Kurzfilmen. Er studierte Geschichte und Philosophie in Aachen und Konstanz und war bereits von 1982-1984 Mitglied des Filmstudios an der Technischen Hochschule Aachen.

Ab 1986 folgte ein Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film in München (Spielfilmabteilung). 1988 folgte die Gründung der Produktionsfirma „Happy Endings Film“. Seit 1990 produziert er eigene Dokumentarfilme und Arbeiten als Kameramann. 1997 absolvierte er Schreibseminare bei Doris Dörrie, Keith Cunningham und Tom Schlesinger, 1999 erfolgte der Abschlussfilm an der Hochschule für Fernsehen und Film in München.

Seit 2005 führt er gemeinsam Dokumentarfilmregie mit der Italienerin Miriam Pucitta. 2006 zog Michael Chausvistré mit Familie und „Happy Endings Film“ von München nach Aachen um. Seit 2012 entwickelt er Kinderfilmstoffe mit der Autorin Sigrid Zeevaert und veranstaltet seit 2013 Filmworkshops mit Kindern und Jugendlichen im Internationalen Zeitungsmuseum der Stadt Aachen.

Hierfür erhielt er 2017 den Integrationspreis der Stadt Aachen. 2014 übernahm Chauvistré die künstlerische Leitung eines Kurzfilmprojektes („Wie geht Deutschland?“) von und mit jugendlichen Flüchtlingen in der Grenzstadt Aachen, dem sich 2015 mit „Eine Banane für Mathe – angekommen in Deutschland“ ein Folgeprojekt mit jugendlichen Flüchtlingen in Aachen an der Stadt Aachen anschloss.