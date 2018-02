Nordeifel - Discobusse am Donnerstag und am Sonntag

Nordeifel.

Auch in diesem Jahr bringt die DB Rheinlandbus die Narren zum Feiern und wieder nach Hause. Am Fettdonnerstag (Weiberfastnacht) fahren die Discobusse ab 18 Uhr im Pendel von den Veranstaltungen in Roetgen und Lammersdorf zur Tenne nach Eicherscheid. Jeweils zwölf Mal geht es von Roetgen nach Eicherscheid bzw. von Lammersdorf nach Eicherscheid.