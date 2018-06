Nordeifel - Die Zähmung der unberechenbaren Rur: 80 Jahre Staudamm Rurtalsperre

Nordeifel.

Weiße Segelschiffe gleiten über die blaue Wasserfläche, die Ausflugsboote der Rurseeschifffahrt pendeln zwischen Schwammenauel und Rurberg, und an den Badestellen herrscht vergnügtes Strandleben: So kennen die Menschen die Rurtalsperre, und nur noch wenige hochbetagte Eifeler können sich an das ursprüngliche Tal der Rur mit Uferwiesen und Bachplätschern erinnern.