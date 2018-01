Monschau - Die Wasserwacht-Jugend erhält 200 Euro Zuschuss

Monschau. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) ist regelmäßig mit einem Infostand beim Monschauer Wirtschaftstag vertreten, und die Veranstalter der Arbeitsgemeinschaft Monschauer Unternehmen (AMU) sind froh, erfahrene Ersthelfer für den Fall der Fälle gleich vor Ort zu haben.

Deshalb hat die AMU eine Spende in Höhe von 200 Euro aus dem Überschuss des Wirtschaftstages 2017 an das Rote Kreuz in Monschau übergeben. Davon soll die Jugendabteilung der Wasserwacht des Ortsvereins Monschau profitieren. Die circa 150 Mitglieder starke Jugendabteilung der Wasserwacht des DRK trainiert regelmäßig in den Schwimmbädern in Simmerath und Monschau, wo auch die Übergabe stattfand.

Dienstags findet das Training von 17 bis 21 Uhr im Monschauer Vennbad statt und samstags von 13 bis 15 Uhr im Simmbad. „Hier geht es nicht um reinen Leistungssport, wir holen die Jugendlichen da ab, wo sie stehen. Auch wer einfach nur Spaß am Schwimmen hat, kann gerne vorbeikommen“, sagte Kerstin von den Driesch, stellvertretende Kreisleiterin des Jugendrotkreuz.

Außerdem gebe es viele Ausflüge und Aktionen, „um den Jugendlichen zu zeigen, wie vielfältig die Arbeit im DRK sein kann“. Wer mitmachen möchte, könne zu den Trainingszeiten gerne vorbeikommen.