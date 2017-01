Simmerath.

Das der Kinderkarneval an seiner Anziehungskraft in Simmerath nichts verloren hat, das konnten die „kleinen und großen“ Narren am Sonntagnachmittag im Saal Wilden feststellen. So herrschte frohe, ausgelassene Stimmung der phantasievoll kostümierten kleinen Jecken in Erwartung der neuen Kindertollität.