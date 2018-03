Einruhr.

Um Punkt 14.10 Uhr am Freitag kam das neue Rurseeschiff erstmals in Berührung mit Wasser – allerdings handelte es sich um gefrorenes Wasser. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein neues Schiff bei der Einwässerung auf eine geschlossene Eisdecke trifft. Diese besondere Note gab es bei der spektakulären Aktion, als das neue Fahrgastschiff der Rurseeschifffahrt Schwammenauel, die St. Nikolaus, an ihrem Bestimmungsort zu Wasser gelassen wurde.