Die Siegesserie der Herrenmannschaft des TV Roetgen ist beendet Von: kk

Letzte Aktualisierung: 16. Februar 2017, 11:06 Uhr

Roetgen. Leider endete durch die 25:33-Niederlage gegen die Zweitvertretung des TV Birkesdorf am vergangenen Spieltag die Erfolgsserie der Herrenmannschaft des TV Roetgen, die in der Kreisliga Aachen/Düren vier Spieltage in Folge ungeschlagen blieb.