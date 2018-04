Imgenbroich - Die Schilddrüse als kleines Organ mit großer Wirkung

Imgenbroich. Sie wiegt weniger als 20 Gramm und ist in der Aufsicht nur so groß wie ein Schmetterling. Aber ohne die Schilddrüse läuft im Stoffwechsel des Menschen fast gar nichts. „Viele Menschen wissen überhaupt nicht, dass die Funktion ihrer Schilddrüse gestört ist“, sagt Privatdozent Dr. Joachim W. Heise, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Schilddrüsenchirurgie am Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg.

Schätzungsweise ist bei jedem dritten Erwachsenen in Deutschland das Organ krankhaft verändert und arbeitet nicht richtig. Ihre Aufgaben sind lebenswichtig. Die Botenstoffe (Hormone), die die Schilddrüse aus Jod und Eiweißbausteinen herstellt, beeinflussen das Wachstum, die Herztätigkeit, den Kreislauf, das Magen-Darm-System und wichtige Stoffwechselvorgänge im Körper. Fehlfunktionen können sehr unterschiedliche Beschwerden verursachen. Die möglichen Erkrankungen an dem Organ sind vielfältig: Unterfunktion, Überfunktion, die sogenannten heißen und kalten Knoten, Morbus Basedow und Hashimoto-Thyreoiditis sind einige davon.

Eine unbehandelte Schilddrüsenerkrankung kann lebensbedrohliche Folgen haben. Bei den knotigen Veränderungen ist zudem zu beachten, dass sie bösartig sein können und es sich insoweit um eine Krebserkrankung handeln kann. Schilddrüsenerkrankungen lassen sich heutzutage jedoch sehr gut behandeln. Es stehen wirksame Medikamente und effektive Operationstechniken zur Verfügung.

Oberarzt Privatdozent Dr. Jürgen Witte weist dabei auf einen bedeutsamen Unterschied hin: „Ohne die Hormone, die die Schilddrüse produziert, kann man nicht leben – ohne Schilddrüse schon.“ Ob eine Schilddrüse im Erkrankungsfall entfernt werden muss, ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

Diagnostik und Therapie

Auf Einladung der AOK Rheinland/Hamburg werden am Montag, 23. April, um 19.30 Uhr im Druckereimuseum Weiss die beiden Experten über die Bedeutung der Schilddrüse aufklären sowie über moderne Diagnostik- und Therapieverfahren sprechen. Wegen der Aktualität des Themas wird auch auf die Jodprophylaxe mit den in unserer Region verteilten Jodtabletten für den Fall eines Kernreaktorunfalls (Tihange/Doel) eingegangen. Nach den Referaten beantworten Dr. Heise und Dr. Witte gerne Fragen der Zuhörer. Der Vortrag findet im Druckereimuseum Weiss im Imgenbroicher Gewerbegebiet, Am Handwerkerzentrum 16, statt. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Telefon 02472/982-101 wird gebeten.