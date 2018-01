Höfen.

Das erste Highlight der diesjährigen Kindersitzung der KG Biebesse konnte man schon vor Programmbeginn erkennen. Was die Kostümvielfalt angeht, können die „Großen“ von ihren Kindern noch einiges lernen. So feierten am vergangenen Sonntag Piraten, Einhörner und viele Gestalten mehr ausgelassen zusammen in der proppenvollen Vereinshalle.