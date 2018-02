Monschau - Die Olchis kommen in die Stadtbücherei

Monschau. „BüBa“ – das seit einem Jahr gut angenommene Angebot der Stadtbücherei Monschau, bei dem sich alles um „Bücher und Basteln – machen und hören“ dreht, wird auch in diesem Jahr fortgeführt. Im Januar hat die Stadtbücherei passend zum Wetter ein Frau-Holle-Mobilé gebastelt, und im Februar kommen die Olchis in die Bücherei.

Am Mittwoch, 21. Februar, gibt es von 16.30 bis 18 Uhr „was für die Ohren“, verspricht Büchereileiterin Trixi Reichardt. Den Kindern wird eine Geschichte von und mit den Olchi vorgelesen, dann wird mit den Kindern gemeinsam etwas zum Thema Olchis gebastelt, und anschließend gibt es wieder eine Geschichte.

Tradition ist schon, dass es Kekse und Apfelschorle für die Kinder gibt. Eine Anmeldung ist erforderlich, damit das Bastelmaterial entsprechend vorbereiten werden kann. Anmelden kann man sich persönlich in der Bücherei, per Telefon 8035807 oder per Mail an stadtbuecherei@stadt.monschau.de. Mitmachen können Kinder ab sechs Jahren, unter sechs Jahren nur in Bastelbegleitung. Dieses Angebot gilt übrigens auch für nicht eingetragene Leser. Die Teilnahme ist kostenlos.