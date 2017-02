Die Nordeifel ist dem Unwetter rechtzeitig entkommen

Nordeifel.

Als das Unwetter am Nachmittag einsetzte, feierten die Eifeler Karnevalsjecken längst in den Zelten und Sälen. Bei Sonnenschein am Rosenmontag machten sich in Roetgen, Lammersdorf, Höfen, Kesternich und Kalterherberg die Züge auf den Weg, um mit Hunderten von Zuschauern den Höhepunkt des Straßenkarnevals zu feiern.