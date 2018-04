Rohren.

60 Schüler und Jungschützen aus zehn Bruderschaften der Region nahmen am vergangenen Samstag am Bezirksjungschützentag in Rohren teil. Mit zahlreichen Disziplinen, einer bayerischen Olympiade und einem Wortgottesdienst gestaltete die St.-Cornelius-Schützenbruderschaft einen spannenden Nachmittag.