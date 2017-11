Rurberg/Woffelsbach.

„Einfach phänomenal“ rutschte es einem der vielen Besucher im Rurberger Antoniushof am Freitagabend beim Sessionsauftakt der Kiescheflitscher heraus, wobei in diesem Moment unklar blieb, ob er den Abend an sich, oder die gerade mit voller Power spielende Band „Vennomenal“ aus der Nordeifel meinte.