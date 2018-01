Eifel - Die KG Kester Lehmschwalbe hat in der Session noch viel vor

Eifel. Die KG Kester Lehmschwalbe lädt für Samstag, 20. Januar, 19.11 Uhr zur Kostümsitzung mit Prinzenproklamation ein. Zur Damensitzung am Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, ist jedermann willkommen. Die Proklamation der Kindertollität erfolgt am Sonntag, 28. Januar, ab 14.30 Uhr während der Kindersitzung.

Die Liveband Melano sorgt am Donnerstag, 8. Februar, ab 14 Uhr wieder für Stimmung beim Weiberfest im Schwalbennest.

Die Liveband Ilex unterhält am Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr während des Kostümballs.

Der Orden „Lachende Heimat“ wird am Sonntag, 11. Februar, während des Frühschoppens ab 10.30 Uhr verliehen.

Das Schlusslicht in dieser Saison ist wieder der Rosenmontagszug, der sich um 13 Uhr in der Rurberger Straße aufstellt, los zieht er um 14 Uhr. Während der After-Zoch-Party werden im Festzelt an der Maar-straße die Gruppen prämiert.