Die Geister spuken auch wieder in Monschau

Monschau. „Halloween, das ist wie Karneval im Dunkeln!“ Das ist das Motto der Monschauer Geister, die am Halloweenwochenende Freitag- und Samstagnacht durch die Altstadt spuken werden.

Auch wenn der Gruselspaß eher die Lachmuskeln strapaziert, so sind manche Kostüme und Effekte derart professionell, dass die Führungen für Kinder unter acht Jahren nur bedingt geeignet sind.

Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz startet am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr mit Kinderspaß zum Mitmachen, Kürbisschnitzen, Basteln und mit dem Zauberer Gio. Am Sonntag werden zusätzlich noch Marzipanfiguren modelliert.

An beiden Tagen gibt es Livemusik. Am Samstag spielt von 17 bis 18 Uhr das „Duo Legér“ und am Sonntag sorgen ab 15 Uhr „De Rebellen“ mit populärer Stimmungsmusik für den geselligen Ausklang. Während des Konzerts am Sonntag werden gegen 16.15 Uhr die Sieger des Hausschmuckwettbewerbs in der Altstadt gekürt.

Schaurige Stadtführungen

Am Freitag und Samstag ab 18 Uhr startet der Vorverkauf für die schaurigen Stadtführungen direkt auf dem Marktplatz neben der Bühne. Die Führungen beginnen um 19 Uhr. Die Karten kosten für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre 2,50 Euro und für Erwachsene 3,50 Euro.

Es ist nicht möglich, Tickets vorab zu reservieren. Die Veranstalter bitten alle Interessierten, sich rechtzeitig am Marktplatz einzufinden. Am Samstag und Sonntag können Kinder tagsüber an der süßen Stadtrallye „Trick or Treat“ teilnehmen und sich im Café Oebel am Markt schminken lassen – beides gratis. Tipp für Freitag und Samstagabend: Eine Hexe liest ab 19.15 Uhr Gruselgeschichten für Kinder im Kolpinghaus, wo die Geister zur Halloweenparty einladen. Weitere Infos auf www.monschau.de oder unter Telefon 02472/ 80480.