Imgenbroich - Die CBW ist viel mehr als nur ein Arbeitsplatz

Imgenbroich.

Till sitzt hinter einer Glasscheibe am Empfangstresen. Sobald jemand die Caritas Betriebs- und Werkstätten GmbH (kurz: CBW) in Imgenbroich betritt, ist Till zur Stelle: Alle Anrufer von auswärts kommen zunächst bei ihm an, er leitet diese dann in Absprache mit seinen Kollegen weiter.