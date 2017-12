Noch drei Aufführungen

Allen, denen die Premiere von „Dieses Mal was mit Niveau“ entgangen ist, bietet sich die Chance, dies nachzuholen. Das Ensemble des Theatervereins „Wortspiel“ Mützenich wird den Dreiakter noch an drei weiteren Terminen zur Aufführung bringen. Die weiteren Termine sind Samstag, 30. Dezember (19.30 Uhr), Samstag, 6. Januar (19.30 Uhr), sowie Sonntag, 7. Januar (15 Uhr), jeweils in der Aula des Monschauer Gymnasiums. Karten sind im Vorverkauf im Konsum Mützenich, bei Edith Schmitz, Schiffenborn 51 oder an der Abendkasse erhältlich.