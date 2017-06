Monschau.

Es war ein harter Arbeitstag für das Filmteam, das am Dienstag in der Monschauer Stadtstraße Szenen für die erfolgreiche ARD-Degeto-Reihe „Die Eifelpraxis“ drehte. Schließlich ist es nicht ganz einfach, für die richtige Atmosphäre und die nötige Ruhe zu sorgen, wenn das Geschehen zahlreiche Touristen und Neugierige anlockt, die durch die abgesperrte Straße flanieren wollen oder die es sich vor einem der Cafés an einem Tisch gemütlich gemacht haben und sich angeregt über das Spektakel unterhalten.