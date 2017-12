Eifel - „Deutliche Verbesserungen ab Sonntag“ beim Linienverkehr

Eifel.

Das Busfahren in der Eifel endet oft mit Verspätungen und zu langen Fahrzeiten. Außerdem mangelt es an fehlender Flexibilität. Trifft das zu und was sind die Gründe für diese Missstände? Karl-Heinz Huppertz, Leiter des Regio-Centers RVE Euregio Maas-Rhein, hat Antworten darauf.