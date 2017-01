Der Winter hat den Eifelfußball noch fest im Griff

Nordeifel. Die meisten Fußballvereine in der Nordeifel wollten in dieser Woche mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte beginnen, in die es am 5. März gehen soll.

Daraus wurde aber nichts, denn noch hat der Winter die Eifelvereine fest im Griff. Bei Schneehöhen von 30 bis 40 Zentimeter und abends Temperaturen um Minus 10 Grad ist aktuell noch nicht an Fußball spielen zu denken. An allen Plätzen in der Region ist zu lesen, dass der Platz gesperrt ist.

Straßenläufe, Krafttraining im Fitnessstudio oder schweißtreibenden Einheiten beim Strampeln auf der Stelle bei den Spinningeinheiten ist bei den Vereinen auch in der nächsten Woche noch angesagt.

Mitten im Winter legte der Fußballverband Mittelrhein in dieser Woche die Termine für die Spielzeit 2017/18 fest. Der Saisonstart in den Amateurligen ist für das Wochenende 26./27. August festgelegt.

Am 10. Dezember geht es dann bis zum 24./25. Februar 2018 in die Winterpause. Am 10. Juni 2018 wird die Spielzeit 2017/18 abgepfiffen.