Mützenich.

„Was Sie hier leisten, schafft einen Raum für Begegnungen“, lobte die Monschauer Bürgermeisterin Margareta Ritter auf der Jubiläumsfeier des Weltladens in Mützenich. Alle Verantwortlichen blickten zurück auf 30 Jahre harte Arbeit, Engagement und guten Willen. Bereits 45.000 Euro sind dabei in den letzten 30 Jahren in verschiedene Projekte auf der ganzen Welt geflossen.