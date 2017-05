SV Rott plant für die Landesliga mit Neuzugängen und neuem Kunstrasen

Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr ist es so gut wie sicher, dass der SV Rott nach der aktuellen Saison wieder in die Landesliga zurückkehrt. Ein Punkt fehlt den Rot-Weißen noch. Der sportliche Leiter und neue 1. Vorsitzende des Sportvereins, Andreas Schindler, plant auch schon für die Zukunft. Mit Trainer Mirco Braun verlängerte er den Vertrag schon vor einigen Wochen. Mit Belmin Sikira zog der sportliche Leiter einen Neuzugang an Land, von dem man beim Sportverein einiges erwartet. „Das ist ein sehr guter Spieler, der uns weiterhelfen wird, hoffentlich können wir ihn lange behalten“, ist der sportliche Leiter des SV von den Fußballkünsten des Bosniers überzeugt.

Der 21-jährige 1,94 Meter große Abwehrhüne war bisher in der bosnischen und kroatischen 2. und 3. Liga unterwegs. Zuletzt spielte er im Norden Kroatiens für den Zweitligisten NK Zagorec Krapina in der Innenverteidigung. Sprachliche Probleme wird es keine geben, die Kommunikation zwischen Trainer Mirko Braun und Belmin Sikira regelt der Rotter Torjäger, Avdo Iljazovic, der auch maßgeblich an dem Zustandekommen des Transfers beteiligt war. Neu im Kader für die Saison 2017/18 ist auch Angreifer Thomas Schmidt, der aktuell noch für den Bezirksligisten Arminia Eilendorf spielt, aber für den SV Breinig und Westwacht Aachen schon in der Landesliga unterwegs war. Am Tiergarten bestens bekannt ist Mittelfeldspieler Manuel Kanou, der die letzten drei Spielzeiten beim Mittelrheinligisten Inde Hahn verbrachte, aber bei den Rotter A-Junioren in der Mittelrheinliga ausgebildet wurde und in der Landesliga drei Spielzeiten gute Leistungen für die Rot-Weißen zeigte.

Lange Feiern sind bei den Rottern nicht angesagt, denn direkt nach Saisonende wird am Tiergarten gebaut und umgebaut. Andreas Schindler sorgt dafür, dass die Rot-Weißen einen neuen Kunstrasenplatz bekommen und auch am Vereinsheim wird in der Sommerpause kräftig umgebaut. Der sportliche Leiter hofft, dass die Bauarbeiten zwei, drei Wochen vor Saisonbeginn (Wochenende 25/26 August) beendet sind und man zur Eröffnung des neuen Platzes noch gegen einen attraktiven Gegner spielen kann. Da ein Ende der Bauarbeiten schwer absehbar ist, gibt es in dieser Saison keine Sportwoche in Rott, dafür aber alles neu. (kk)