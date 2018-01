Monschau - Der „Singende Hirte“ sammelt erneut 71.850 Euro für krebskranke Kinder

Monschau. Der singende Hirte hat wieder einmal Unfassbares geschafft. Mindestens acht Stunden hat Reiner Jakobs seit Anfang Dezember täglich in seiner riesigen Landschaftskrippe in der Höfener Pfarrkirche für die Besucher gesungen und Spenden gesammelt.

Die Summe von 71.850 Euro überreichte er nun am Sonntag in Form eines symbolischen Schecks an Vertreter des Fördervereins „Hilfe für krebskranke Kinder“ Aachen, der die Onkologische Station am Uniklinikum unterstützt. Viele Menschen waren am Sonntagnachmittag in die Höfener Pfarrkirche gekommen, um bei der Spendenübergabe dabei zu sein. Natürlich ließ der singende Hirte es sich nicht nehmen, nochmals einige Lieder vorzutragen.

Als er dann eine Ziffer nach der anderen auf dem großen Scheck enthüllte, wurde es ganz still in der Kirche, bis schließlich die ganze Zahl zu sehen war und Jakobs mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Seit 27 Jahren baut Reiner Jakobs nun schon jedes Jahr die Krippe in der Höfener Pfarrkirche auf, singt und sammelt Spenden. Weiterer Bericht folgt.Foto: Andreas Gabbert