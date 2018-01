Höfen.

So viele Menschen wie an diesem Tag kommen sonst wohl nur an den Weihnachtsfeiertagen in die Höfener Pfarrkirche. Sie alle sind erschienen, um zu erfahren, welche Summe der singende Hirte Reiner Jakobs dieses Mal für den Verein „Hilfe für krebskranke Kinder Aachen“ gesammelt hat.