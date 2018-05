Monschau - Der Monschau Marathon ist ein „Genusslauf mit Naturerlebnis“

Monschau.

Ein Marathon ist immer gleich lang, genauer gesagt 42,195 Kilometer. Kommen dabei noch mehr als 750 Höhenmeter dazu, wird es nicht nur schwieriger, sondern auch spezieller. Noch spezieller wird es, wenn der Veranstalter selbst mitläuft – als Pacemaker. All das ist in Monschau der Fall, wenn vom 10. bis 13. August wieder Läufer aus ganz Deutschland in die Eifel reisen.