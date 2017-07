Der Mitbegründer der Lit. Eifel Guido Thomé ist gestorben

Eupen/Eifel. Die Lit.Eifel trauert um ihren Mitbegründer Guido Thomé, der nach mehrmonatiger Krankheit im Alter von 57 Jahren verstorben ist. Guido Thomé war in Eupen als Berater im Kabinett von DG-Ministerin Isabelle Weykmans tätig.

Zu seinen Aufgaben bei der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zählten unter anderem der Kulturbereich und damit auch die Veranstaltungen der Lit.Eifel im deutschsprachigen Ostbelgien. Für die Lit.Eifel war Guido Thomé zudem im Programmbeirat tätig. Lit.Eifel-Besuchern wird seine angenehm ruhige Art bei der Moderation der Abende und der Gespräche mit den Autoren in guter Erinnerung bleiben. Guido Thomé war gebürtig aus Atzerath. Er besuchte die Bischöfliche Schule in St. Vith und studierte Germanistik an der Universität Lüttich. Nach dem Studium war er viele Jahre Verantwortlicher für die Buchherstellung im Grenz-Echo-Verlag.

Er schrieb auch selbst: 1998 veröffentlichte Thomé „Das rote Haar – und andere kurze Geschichten zwischen Männern und Frauen“, 1999 ausgezeichnet mit dem Preis für Literatur der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Er hinterlässt seine Frau und seine beiden kleinen Töchter.