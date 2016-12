Der „Konsum“ hat schon zwei Kriege überdauert

Eicherscheid. In diesem Jahr blickt der „Konsum“ Eicherscheid auf sein 120-jähriges Bestehen zurück. Seit 1896 bereits existiert bereits der Dorfladen. Das ist ein stolzes Alter, wenn man doch überlegt, wie viele kleinere Geschäfte in Folge immer größerer Super-Markt-Konzentrationen in den vergangenen Jahren aus wirtschaftlichen Gründen in den umliegenden Ortschaften geschlossen werden mussten.

Der Erfolg des Eicherscheider Dorfladens liegt wohl auch in der langen Tradition dieses Geschäftes. Heute ist der „Konsum“ aus dem intakten Vereins- und Dorfleben Eicherscheids einfach nicht mehr wegzudenken. Aus Anlass dieses Jubiläums hat Ludwig Siebertz vom Arbeitskreis Geschichte Eicherscheid und Vorstandsmitglied der Konsumgenossenschaft eine Chronik speziell zum Konsum erstellt.

„Börjermeestesch“

1896 wurde aufgrund einer mangelhaften Versorgung im Ort ein genossenschaftsähnlicher Verband unter dem Namen „Vereinigte Handelsgesellschaft Eicherscheid“ gegründet. Die beiden Geschäftsräume befanden sich in einem Privathaus Am Weiher („Poste“ oder „Pöttertsches“). Aufgrund der guten Entwicklung wurde 1905 die Entscheidung für ein eigenes Gebäude getroffen. Federführend war hierbei der damalige Bürgermeister und Vorstand der Handelsgesellschaft Andreas Offermann („Börjermeestesch“).

Dieses erbaute Geschäftsgebäude am jetzigen Standort wurde 1906 bezogen. Erst 1907 wurden die erforderlichen Grundstücksübertragungen geregelt. Weil die damalige Handelsgesellschaft nicht im Genossenschaftsregister eingetragen war, hat Bürgermeister Offermann die Grundstücke kurzerhand privat notariell erworben; die Bezahlung erfolgte allerdings durch die Handelsgesellschaft. Erst 1925 erfolgte die Eintragung ins Genossenschaftsregister unter dem neuen Namen „Konsum-Genossenschaft mbH Eintracht“.

Während des 1. Weltkrieges war das Angebot im Geschäft sehr begrenzt (lt. Tagebücher J. M. Förster). Das Geschäft lief immer schlechter. Hinzu kam die nach dem Kriege beginnende desaströse Inflation, so dass der „Konsum“ 1923 zunächst „praktisch“ pleite war, aber dank eines neuen Kredits von 5000 Reichsmark in letzter Stunde gerettet werden konnte.

Nach der Machtergreifung der Nazis 1933 wurde das Geschäft immer schwieriger. 1941 wurde die Verfügung von Hitler erlassen, dass baldigst alle Genossenschaften aufgelöst und das Eigentum in das Gemeinschaftswerk der DAF (Deutsche Arbeiter-Front) überführt werden müsste. 1942 war es dann leider soweit: Die Genossenschaft wurde „eingegliedert“ in die DAF, Versorgungsring Würselen.

Die Geschäftsanteile wurden ausbezahlt, das Restvermögen von 30.000 Reichsmark inklusive Gebäude enteignet. Das Geschäft wurde von diesem Versorgungsring bis zur Evakuierung im Oktober 1944 weiter betrieben.

Bereits zum 1. August 1946 wurde vom damaligen Bürgermeister Heinrich Küpper zur ersten Wiedergründungsversammlung im Beisein des Vertreters der englischen Besatzungsmacht, Oberst Reiss, eingeladen. In diesem Gründungsprotokoll wird deutlich, mit welchem Nachdruck die Eicherscheider Vorfahren für die Wiedereröffnung des Geschäftes sowie die Rückerstattung des enteigneten Gebäudes und des Barvermögens gekämpft haben.

Die endgültige Entscheidung zur Wiedergründung fiel dann in einer erneuten Versammlung am 5. September 1948. Das Geschäft wurde dann zum 1. Dezember 1948 wieder eröffnet, allerdings wegen der starken Kriegsschäden des eigenen Gebäudes in zwei Räumen im Wohnhaus Heinrich Kaulard/Uhrmäschech, Eicherscheid 17. Zum 31. Dezember 1948 erfolgte dann die Rückführung des enteigneten Vermögens inklusive Gebäude an die Genossenschaft. 1950 erfolgte der Umzug in die eigenen renovierten Räumlichkeiten.

Entwicklung zum Vollsortimenter

Das Geschäft lief in der Folge sehr gut. Noch bis Ende der 1960er Jahre entwickelte sich der „Konsum“ nach und nach für die landwirtschaftlich ausgerichteten Bewohner zum Vollsortimenter. Neben einem umfangreichen Lebensmittelsortiment wurden auch Gebrauchs- und Haushaltsartikel, Textilien, Wäsche, Baustoffe, Farben, Heizmaterial, Nägel und Schrauben, landwirtschaftliche Produkte wie Melkfett, Stacheldraht etc. angeboten.

Das Geschäft entwickelte sich bis Ende der 1980er Jahre recht positiv, ehe sich dann mehr und mehr in den Folgejahren die Supermärkte und Discounter in den umliegenden Zentren mit günstigen Angeboten etablierten. Die Dorfläden hatten es zusehends schwerer, so auch der Eicherscheider Dorfladen.

Viele Geschäfte in den benachbarten Orten mussten schließen, der Eicherscheider „Konsum“ konnte sich jedoch immer wieder dem drohenden Aus mit geeigneten Maßnahmen, wie Sortimentserweiterungen (zum Beispiel Backwaren), Umgestaltung der Verkaufsräumlichkeiten etc. widersetzen. 2007 wurde dann das Gebäude mit einem Wintergarten erweitert und 2009 Geld in eine Photovoltaik-Anlage investiert.

2008 wurden Filialen in Rollesbroich und 2009 in Rott unter der Prämisse eröffnet, über die Größe und das Geschäftsvolumen die wirtschaftlichen Verhältnisse zu stabilisieren. Der Wettbewerbsdruck hinterließ jedoch in den vergangenen Jahren dann auch in der Genossenschaft Eicherscheid seine Spuren. Die Geschäftsergebnisse waren insgesamt schlecht, das Geschäft in Rollesbroich wurde Ende 2014 geschlossen; auch die Zahlen für Eicherscheid und Rott waren alles andere als gut.

Hohe Standards

Zur Unterstützung der Verantwortlichen wurden in Eicherscheid und Rott dann 2013 Arbeitskreise aus den jeweiligen Dörfern eingesetzt. Viele Maßnahmen wurden 2014/15 in beiden Läden realisiert, so wurde zum Beispiel in energiesparende Kühlungen und Beleuchtungen investiert, das Outfit des Eicherscheider Geschäftes deutlich verbessert, das Sortiment permanent erweitert u.v.m..

Zwischenzeitlich hat sich die Lage deutlich zum Positiven verändert; in den beiden Dorfläden der Genossenschaft laufen die Geschäfte zufriedenstellend. Im Übrigen zählen die Eicherscheider Vereine bei ihren Vereinsfesten mit ihren Einkäufen seit Jahren gleichermaßen zu den guten treuen Kunden. Der hohe Qualitätsstandard wurde erst vor wenigen Wochen in beiden Geschäften wieder von einem neutralen QS-Auditor bestätigt.

Zudem haben 36 hiesige Gewerbetreibende, Dienstleister und Handwerker mit einer Werbung an den Außenfassaden der beiden Läden großen Anteil an der deutlichen Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Konsumgenossenschaft.