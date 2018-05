Nordeifel - Der April war in diesem Jahr so warm wie ein Mai

Nordeifel.

Seit 1889 werden Temperaturdaten in der Hocheifel oder Schneifel erhoben. Während in weiten Teilen von NRW und auch zwischen Düren und Euskirchen alle bisherigen Werte übertroffen wurden, blieb es in der Nordeifel und im Raum Aachen entlang der belgischen Grenze bei Südweststau der Wolken oft bedeckt oder gewittrig, und daher war hier der April 2007 noch einen Tick wärmer.