Nordeifel - Das war der Sommer 2018 in der Eifel

Nordeifel.

Ungewöhnlich hohe Temperaturen mit teilwesie über 30 Grad und kaum Regen – das sorgte in diesem Sommer nicht nur für volle Cafés und Freibäder in der Nordeifel, sondern auch für Probleme in den heimischen Gärten und der Landwirtschaft. Manch einer kämpft mit den Folgen, für andere war es der beste Sommer seit Jahren.