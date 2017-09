Das Venn in all seinen Facetten: Wald, Wasser und Moor

Ternell. Das Haus Ternell veranstaltet am Samstag, 30. September, von 10 bis 15 Uhr eine abwechslungsreiche Vennwanderung mit der Naturführerin Ruth Rebière.

Auf dieser 12 Kilometer langen Wanderung zeigt sich das Venn in seinen Facettenreichtum in Gestalt von Wald, Wasser und Moor. Die Gruppe wandert durch den Herzogenwald in Richtung Getzbachtal. Sie folgt dem Aufstieg zum Kutenhartvenn und wandert zum Reinartzhof, wo sie sich eine Mittagspause gönnt.

Zurück geht es über Vennrundwanderwege, vorbei an der sogenannten D-Zone des Hohen Venns zum Ausgangspunkt. Während der Wanderung erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zu folgenden Themen: Geschichte des Waldes im Hohen Venn, Geschichte und Geographie des Hohen Venn, der Reinarzhof und die Einteilung in B-C-D-Zonen des Moorgebietes. Treffpunkt ist das Naturzentrum Haus Ternell, Ternell 2-3, 4700 Eupen.

Erwachsene zahlen 7 Euro und Kinder 4 Euro. Bitte auf festes Schuhwerk achten und Rucksackverpflegung mitbringen. Anmeldungen bis zum 29. September unter Telefon 003287/552313 oder per E-Mail an info@ternell.be.