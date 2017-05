Monschau.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten wahren Kuss? Die Autorin Sylvie Schenk schon. Und sie beschreibt ihn in aller Ausführlichkeit in ihrem stark autobiografischen Roman „Schnell, dein Leben“. Ihr Alter Ego Louise ist bereits Studentin, als der Jazz-Musiker Henri ihr näherkommt, sie über ihre Wange streichelt, seine Lippen auf ihre presst und mit seinem Dreitagebart ihre empfindliche Haut zerkratzt.