Kuchenheim - „Das Kreuz im Venn“ von Eifelautorin Clara Viebig wird zum „Lesical“

Kuchenheim.

Eine szenische Lesung mit Gesang und in Kostümen und Ausstattung des 19. Jahrhunderts zur berühmten Eifelautorin Clara Viebig präsentiert der Förderverein des Rheinischen Industriemuseums/Tuchfabrik Müller am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Shedhalle des Museums in Kuchenheim.