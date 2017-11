Roetgen - Das „Innehalten-Team“ auf der Suche Suche nach dem Geheimnis von Weihnachten

Roetgen. „The same procedure as every year?“, fragt das „Innehalten-Team“. Und weiter: „Wie begehen wir die Adventszeit und Weihnachten? Jedes Jahr dasselbe, immer das gleiche Prozedere? Warum überhaupt noch? Weihnachten – eine einzige Zumutung?! Weihnachten - Zumutung der Liebe?! Weihnachten – Zumutung Gottes?!“

Wie sehr Weihnachten und unser Leben verknüpft sind, werde erst deutlich, wenn man in unserer Zeit auf die Suche nach dem menschgewordenen Gott gehe. Die „Zeichen der Zeit“ sollen nicht blind ignoriert, sondern zum Fundament der Weihnachtsfeier gemacht werden.

Das „Innehalten-Team“ will sich auf die Suche nach dem Geheimnis von Weihnachten machen mit Liedern, Texten und Innehalten-Zeiten und lädt an den Adventssonntagen, 3., 10. und 17. Dezember, jeweils 19 Uhr, in die Kirche St. Hubertus, Roetgen.