Nordeifel - Das große Aufräumen am Tag nach dem Unwetter in der Eifel

Nordeifel.

Nach einem der heftigsten Unwetter der vergangenen Jahre galt es am Mittwoch die Schäden zu registrieren und zu beseitigen. Viele Bäche, Bankette und Seitengräben konnten das Wasser nicht mehr fassen, traten über die Ufer und spülten eine Menge Geröll auf die Straßen, als Hagel mit Körnern so groß wie Tischtennisbälle, extremer Starkregen, Blitz, Donner und orkanartige Böen am Dienstagnachmittag über die Eifel fegten.