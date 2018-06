Stolberg/Mulartshütte.

Damit die Stadt Stolberg nicht untergeht, sollen am Vichtbach in Rott und Mulartshütte neue Hochwasserrückhaltebecken gebaut werden. Eine andere Möglichkeit gebe es nicht, sagt der Wasserverband Eifel-Rur (WVER). Im Wesentlichen geht es um die Frage, was hier Vorrang hat: Umwelt- oder Hochwasserschutz.