Simmerath.

Bei einem Brand ist am Mittwochabend an einem Wohngebäude in Bickerath erheblicher Sachschaden entstanden. Etwa 50 Einsatzkräfte der Simmerather Feuerwehr kämpften gegen brennende Reifen und brennenden Unrat. Die Flammen hatten auf das tiefgezogene Dach übergegriffen.