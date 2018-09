Monschau - „Crime and Dine“: Jörg Böhm liest in der Senfmühle aus seinem Wein-Krimi

„Crime and Dine“: Jörg Böhm liest in der Senfmühle aus seinem Wein-Krimi Letzte Aktualisierung: 7. September 2018, 11:26 Uhr

Monschau. Jörg Böhm liest am Mittwoch, 12. September, 19 Uhr, in der Historischen Senfmühle, Laufenstraße 118, in Monschau aus seinem Wein-Krimi „Und die Schuld trägt deinen Namen“. Dazu wird ein Drei-Gänge-Menü kredenzt.