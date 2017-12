Schleiden/Vogelsang.

Zweimal hintereinander die Big-Band der Bundeswehr im Wohltätigkeitskonzert am gleichen Ort, zweimal ausverkauftes Haus mit zusammen gut 2000 Zuschauern und das mitten in der Eifel. Diese außergewöhnlichen Umstände, so geschehen am Donnerstag- und Freitagabend im Kulturkino in Vogelsang, haben ihren Grund: Die Hilfsgruppe Eifel feiert ihr 25-jähriges Bestehen.