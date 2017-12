Monschau - Christiana Maria Völkner: Obdachlosigkeit selbst erlebt

Monschau.

In der Evangelischen Stadtkirche in Monschau fand kürzlich die zweite „Lesebühne“ statt. Autorin Christiane Maria Völkner las aus ihrem Buch „Obdachlos!“ vom eigenen Weg in die Obdachlosigkeit. Ein Kampf um Überleben und Menschenwürde. In den Lesepausen war Zeit für Fragen und einen Gedankenaustausch. Meditationsmusik lud den Besucher in den Pausen zum Innehalten ein.