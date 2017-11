Konzen - Chorleiter: „Wenn wir unser Niveau halten, kann nichts passieren“

Konzen.

Der Konzener Kirchenchor hat am vergangenen Wochenende sein traditionelles Cäcilienfest gefeiert. Am Samstagabend waren für 19.30 Uhr aktive und inaktive Mitglieder zur Generalversammlung in die Gaststätte „Achim & Elke“ eingeladen. Neben den üblichen Regularien stand auch die Ehrung verdienter Mitglieder auf der Tagesordnung.