Höfen - Cat Ballou und Querbeat bei den Biebessen

Höfen. Anlässlich ihres 50-jährigen Vereinsjubiläums lädt die KG Biebesse Höfen am Samstag, 2. Juni, zu einer großen Karnevalsparty ein. Unter dem Motto „Jeck op Kölsch“ werden gleich mehrere namhafte Bands in Höfen auftreten. Einlass ist ab 18 Uhr.

Nach Bekanntwerden des Programms in der vergangenen Woche setzte ein derart großer Ansturm auf die vorgesehenen 600 Eintrittskarten ein, dass der Vorstand der Karnevalisten nun entschieden hat, in einem großen Zelt hinter der Vereinshalle zu feiern. „Das haben wir beim letzten Jubiläum auch gemacht und gibt uns die Möglichkeit, mehr Karten zu verkaufen“, so Dieter Stupp vom KG-Vorstand.

Das Programm des Abends kann sich wahrlich sehen lassen. So wird mit Cat Ballou eine der erfolgreichsten Kölsch Bands der vergangenen Jahre die Reise zu den Biebessen antreten. Die Jungs sind mit Hits wie „Et jitt kein Wood“ und „Hück steiht de Welt still“ bekanntgeworden. Ende 2016 haben sie sogar gemeinsam mit Rapper Mo-Torres und Fußballlegende Lukas Podolski die neue, moderne Hymne „Liebe deine Stadt“ für die wohl schönste Stadt der Welt veröffentlicht.

Frauenpower: Auch Colör ist dabei

Im weiteren Abendverlauf werden die Kölsche Mädche von Colör unter anderem mit ihrem wohl bekanntesten Titel „Männerstrip im Waschsalon“ die Bühne rocken. Als weiteres Highlight sind die rund 15 Musikerinnen und Musiker der Brassband Querbeat zu erwarten.

Egal wo sie auftreten, brennen sie ein musikalisches Feuerwerk mit reichlich akrobatischer Bühnenshow ab. Nicht nur „Dä Plan“ aus der letzten Session, auch „Nie mehr Fastelovend“ und viele weitere Songs in ihrem typischen Ska-Stil animieren das Publikum sofort zum mittanzen. Des Weiteren werden die bekannte Karnevalsband „de Belsch Jecke“ sowie „DJ Heinz“ die Karnevalsparty mit dem einen oder anderen Karnevalsevergreen abrunden.

Karten für die Karnevalsparty „Jeck op Kölsch“ können bei Jochen David, Triftstraße 29 in Höfen, Telefon 02472/5044, Mecklenburgische Versicherung Dieter Stupp, Matthias-Offermann-Str. 3 in Imgenbroich) oder online über www.kg-biebesse.de. erworben werden. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro. Die KG weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Stehveranstaltung handelt.